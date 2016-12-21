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Bebeği karışan anne isyan etti

Bebeği karışan anne isyan etti.19932
  • Giriş : 21.12.2016 / 11:55:00

Bebeği karışan anne canlı yayına bağlandı: Kimse bizim ne yaşadığımızı bilemez...

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Müge Anlı’nın geçen yıl konuğu olan Selahattin ve Meryem Demirler çiftinin bebeği İstanbul’da doğduğu hastanede Trabzon’lu ailenin bebeği ile karışmıştı. İki aile mahkemede uzlaştı.

Herkes kendi bebeğini alarak hayatlarına devam etme kararı aldı.

Müge Anlı telefonla bağlanarak büyüttüğü bebeğini vereceği için çok üzüldüğünü dile getiren Meryem Demirler; “Kimse bizim ne yaşadığımızı bilemez. Çok zor günler geçiriyoruz. Oğlumu şimdiden başka bir ailesi olduğuna alıştırmaya başladım. Ancak onun içinde durum çok zor” şeklinde konuştu.

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