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Bebeğini çöpe atanlara ömür boyu hapis!

Bebeğini çöpe atanlara ömür boyu hapis!.10988
  • Giriş : 01.01.2017 / 11:24:00

Yeni doğan bebeklerini çöp konteynerının yanına bırakan anne babaya ömür boyu hapis cezası verildi.

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Bursa'da meydana gelen korkunç olayda cezalar belli oldu. Bebeklerini çöpe atan ve donarak ölmesine neden olan vicdansız anne babaya cezada hiç bir indirim yapılmaksızın ömür boyu hapis cezası verildi.

Merkez Osmangazi İlçesi’nde tornacı Sezai Durmayaz, kendisi gibi bekar, Çiğdem Şimşek ile birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten hamile kalan genç kadın, geçen yıl 20 Ocak’ta tuvalette 8 aylık erkek bebek dünyaya getirdi. Sezai Durmayaz, göbek bağını makas ile kestiği bebeği poşete koyup önce evin çatı katına çıkardı, 12 saat sonra gece yarısı çöp konteynerina attı. Doğum sonrası kanaması durmayan kadın, cep telefonu ile yardım istediği akrabaları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların şüphelenip haber vermesi sonucu olay ortaya çıktı. Çiğdem Şimşek’in ifadesini alan polis çöp konteynerina atılan bebek cesedini buldu ardından ise Sezai Duryamaz’ı gözaltına aldı. Ayrı tarihlerde adliyeye çıkartılan çift tutuklandı.

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’İhmali davranışla kasten adam öldürmek’ suçundan dava açılan sanıklardan Sezai Durmayaz, Çiğdem Şimşek’in hamile olduğundan haberdar olmadığını, olay günü tuvalete gidince kendisinden yardım istediğini belirterek, "Tuvalette cansız bebek gördüm. Cesedi alıp poşet içersinde çatı katına çıkardım. Çiğdem kanama nedeniyle yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Gece gelmeyince ölü olan bebeği çöp konteynırına attım" dedi.

Çiğdem Şimşek ise savunmalarında, Sezai Durmayaz’ın hamile olduğunu bildiğini, buna rağmen bir gün karnına çıkarak oturduğunu anlattı. Şimşek, tuvalette dünyaya getirdiği bebeğin yaşadığını ve kordonunu makas ile Sezai Durmayaz’ın kestiğini söyledi. Çiğdem Şimşek daha sonra hastaneye kaldırıldığı için olanlardan haberdar olmadığını öne sürdü.

Son duruşmada iki sanık da suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlarını istedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan son raporda daha önce donarak öldüğü belirtilen bebeğin, ’kesilen kordonundan sonra bakım, koruma, gözetim ilişkisi ile icrai davranışların gerçekleşmemesi nedeniyle kan kaybından öldüğünü belirtmesi sonucu bebeğin annesi Çiğdem ve babası Sezai Durmayaz’a "Kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezalarda hiç bir indirim yapmadı.

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