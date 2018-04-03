Bebeğiyle Akkuyu'yu tanıttı
Akkuyu Nükleer Santrali Yönetici Direktörü Konstantin Rzyhak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temelini atacağı Akkuyu'yu kucağında bebeğiyle tanıttı.
NTV
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