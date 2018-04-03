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Bebeğiyle Akkuyu'yu tanıttı

Bebeğiyle Akkuyu'yu tanıttı.18468
  • Giriş : 03.04.2018 / 16:19:00

Akkuyu Nükleer Santrali Yönetici Direktörü Konstantin Rzyhak kucağında bebeğiyle Akkuyu'yu tanıttı.

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Akkuyu Nükleer Santrali Yönetici Direktörü Konstantin Rzyhak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temelini atacağı Akkuyu'yu kucağında bebeğiyle tanıttı.

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