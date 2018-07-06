Bebeklerin kimliği artık eve gelecek
Sağlık Bakanlığı'ndan ailelere güzel bir haber geldi. Yeni geliştirilen e-rapor sistemi sayesinde doğu raporları nüfus müdürlüklerinin görebileceği ortamlara aktarıldı. Böylece yeni bebeği olan aileler de kurumlar arasında mekik dokumaktan kurtuldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık kuruluşundan verilen doğum raporları nüfus müdürlüklerinin ekranlarında görülüyor. Bu pilot çalışma başarıyla gidiyor. Vatandaş doğum yapacak, nüfus müdürlüğü kısa süre sonra ona kimliğini getirecek. Böylece vatandaş bürokrasi ile hiç uğraşmayacak, hastanede doğum yapacak, raporu düzenlenecek ve bebeğinin kimliğine kısa zamanda erişmiş olacak
NTV
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