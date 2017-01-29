Bedelli askerlik gündemde değil
Numan Kurtulmuş, bedelli askerliğin söz konusu olmadığını söylediği açıklamasında, Türkiye'nin notunun düşürülmesi ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu.
CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan kurtulmuş şöyle konuştu:
TÜRKİYE'NİN NOTUNUN DÜŞÜRÜLMESİ
Zaman zaman derecelendirme kuruluşlarının ekonomik kaygılarla değil siyasi kaygılarla da Türkiye'nin notlarıyla ilgili olumsuz davrandıkları oldu. Burada da Türkiye'nin açıkçası hem döviz üzerindeki bu baskının hem döviz üzerinde oynayan bir takım uluslararası aktörlerin hem de derecelendirme kuruluşlarının bu son kararlarının, Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasına dönük olarak sürdürülen kampanyanın bir parçası olduğunu düşünüyorum.
ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI
Erken seçim konusunu bir kenara kaldıralım.
Referandum önemli bir meseledir. Ama ‘her şey referanduma bağlı’ diye görmemek lazım.
Hangi sonuç çıkarsa çıksın başımız üzerine. Bu olgunluk içinde siyaset yapmak gerekir.
Bütün ekonomiyi, her şeyi referandum üzerinden konuşmamak gerekir.
TAHMİNİNİZ VAR MI?
Ben hiçbir seçim sürecinde net bir oran söylemem. Ama şunu söyleyebilirim, rahat bir evet çıkacaktır.
SOSYAL MEDYADAKİ ‘EVET’ KAMPANYASI
Rıdvan’dan başladı zaten. Ben de katıldım. Alişan ve Ece Erken de beni davet ettiler. Biz de katıldık. Demokrasinin güzelliği bu zaten. Herkes kendi görüşünü açıklamakta özgür. Evet dediği için veya hayır dediği için linç kampanyası yapılması yanlış. Herkes rahat olsun. Evet diyen de hayır diyen de karşısındakine saygı duysun.
Rıdvan bunu söylediyse kendi içinden geleni söylemiştir. Gayet güzel keyifli yaratıcı bir kampanya.
EVRİM TEORİSİNİN MÜFREDATTAN ÇIKARILMASI
Evrim teorisi bilimsel olarak eskimiş ve çürümüş bir teori. İlla müfredatta okutulacak diye bir şey yok. Tezlerden bir tanesi olarak okutulabilir. Ama evrim teorisine inana ilerici inanamayın gericidir demek çağdışı bir görüştür.
MAÇKA PARKINDAKİ ÇALIŞMA
Orada belediyeden yapılan açıklamada hiçbir şekilde ağaçlar tahrip olmayacak şeklinde. İnşallah öyle olur. Zaten büyük şehirlerimizde parklar ve mezarlıklar dışında yeşil alanımız kalmadı.
HÜKÜMET SÖZCÜLÜĞÜ
Orada sadece kişisel görüşünüzü söylemiyorsunuz. Ne bir kelime fazla ne bir kelime eksik söyleyeceksiniz. İnsanlara ne umut vereceksiniz ne de umutlarını kıran bir şey ifade edeceksiniz.Bazen yüz ifademizden ile anlam çıkartılmaya çalışılıyor. Zorlayıcı bir görev.Eşime ve çocuklara sorduğum oluyor. En büyük tenkitleri de onlardan alıyorum. Acımasızca eleştirdikleri de oluyor.
BEDELLİ ASKERLİK
Bedelli askerlik gündemde değildir.
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