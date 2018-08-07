Bedelli askerlik için 200 bin başvuru
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi sözünü verdiği bedelli askerlikte başvuru sayısı açıklandı. Bedelliden yararlanmak için 200 bin kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamak" dedi.
NTV
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