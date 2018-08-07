Facebook Twitter Rss

Bedelli askerlik için 200 bin başvuru

Bedelli askerlik için 200 bin başvuru.22265
  • Giriş : 07.08.2018 / 14:41:00

Bedelli askerlik için 200 bin kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi sözünü verdiği bedelli askerlikte başvuru sayısı açıklandı. Bedelliden yararlanmak için 200 bin kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamak" dedi.

NTV

Yahudiler askere gitmemek için eylem yaptı

Türk heyeti yarın ABD'ye gidecek

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Simitçi çocuğa kemerle dayak!

Simitçi çocuğa kemerle dayak!

Şanlıurfa'da simit satan çocuğa uygulanan şiddet tepki çekti.

TOKİ, Ayder Yaylası için harekete geçti

TOKİ, Ayder Yaylası için harekete geçti

Erdoğan'ın Ayder Yaylası çıkışının ardından harekete geçildi.

 

Ankara'da Özel Akıllı Okullar operasyonu

Ankara'da Özel Akıllı Okullar operasyonu

Başkent Ankara'da Özel Akıllı Okullar operasyonu gerçekleştirildi.

Listedeki 6 isim Tunceli'de öldürüldü

Listedeki 6 isim Tunceli'de öldürüldü

Tunceli'de operasyona girişen güvenlik güçleri 6 teröristi öldürdü.

 

Ankara'da 9 binbaşı gözaltında

Ankara'da 9 binbaşı gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da operasyonlar düzenlendi.

Belediye Başkanının koltuğu haczedildi

Belediye Başkanının koltuğu haczedildi

Menemen Belediye Başkanının makam koltuğu haczedildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya