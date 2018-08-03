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Bedelli askerlik kılavuzu yayımlandı

Bedelli askerlik kılavuzu yayımlandı.22265
  • Giriş : 03.08.2018 / 11:39:00

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik kılavuzu yayımladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, 'asal.msb.gov.tr' adresinden bedelli askerlik kılavuzu yayımladı.

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