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'Bedelli askerlik siyasetin gündeminde'

'Bedelli askerlik siyasetin gündeminde'.13341
  • Giriş : 08.06.2018 / 13:45:00

Milyonlarca kişinin merakla beklediği bedelli askerlikle ilgili bir açıklama daha yapıldı.

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV canlı yayınında bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı. Son dakika habere göre Ünal, bedelli askerliğin gündemde olduğunu belirterek "siyaset üzerine düşeni yerine getirecektir" dedi. Mahir Ünal'ın açıklaması, bedelli askerlik bekleyen 5 milyondan fazla vatandaşı heyecanlandırdı. 

Yoğun talepler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve birçok hükümet yetkilisi de bedelli için seçim sonrasını işaret etti. 

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