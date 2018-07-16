Bedelli askerlikte ücret belli oldu!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği bedelli askerlik için ücret ve yaş açıklandı. Bedelli de yaş 27, ücret ise 20 bin TL olarak belirlendi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise konuya ilişkin olarak, "AK Parti’nin vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Bedellinin de ekim gibi gündeme geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
TRT
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