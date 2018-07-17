Bedelli bugün Meclis'e geliyor
AK Parti hükümetinden açıklama geldi. AK Partili Turan, bedelli askerlğin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini açıkladı. Turan, yaşı 25, bedeli ise 15 bin TL olarak bildirdi.
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Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu!
Bedelli askerlik için beklenen açıklama AK Parti hükümetinden geldi.
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Yıldırım: Unutmayacağız, unutturmayacağız
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