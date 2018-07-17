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Bedelli bugün Meclis'e geliyor

Bedelli bugün Meclis'e geliyor.13341
  • Giriş : 17.07.2018 / 14:07:00

Bedelli askerlik bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor.

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Beşik Modelleri

AK Parti hükümetinden açıklama geldi. AK Partili Turan, bedelli askerlğin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini açıkladı. Turan, yaşı 25, bedeli ise 15 bin TL olarak bildirdi.

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