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Bedellide detaylar belli oldu

Bedellide detaylar belli oldu.22265
  • Giriş : 04.08.2018 / 10:32:00

Bedelli askerlik yapacaklar vatandaşlar için detaylar açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği ve 24 Haziran sonrası çalışmaları başlatılan bedelli askerlik ile ilgili detaylar açıklanmaya başlandı.

Milli Savunma Bakanlığının bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak .Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor

Milli Savunma Bakanlığının bedelli  askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı  doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Ankara, Balıkesir, Burdurİstanbul ve Samsun'daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar  için hazırlanması planlanıyor.

Bedelli askerlik düzenlemesinin de olduğu Askerlik Kanunu ile Bazı  Kanunlar ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığındaki çalışmalar  devam ediyor. Bakanlıkta yapılan uzun mesailerle uygulamaya yönelik çeşitli  taslak planlar hazırlanıyor.

Taslaklarda bedelli askerliğin nasıl ve hangi kışlalarda  uygulanacağına yönelik planlamalar yer alıyor. Buna göre, hak sahipleri, 3 aylık  başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular, askerlik şubeleri  ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat  edecek.

Yaş şartını sağladığı ve hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı  kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira  yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine  teslim edecek ve celp duyurusunu bekleyecek. Askeralma Genel Müdürlüğünün  planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak. Bu duyurunun ardından yoklama  işlemine geçilecek. Celp duyurusunda bildirilen tarihte yükümlüler birliklerine  sevk edilecek.

Celp planlaması yapılacak

Başvuruların ardından Bakanlık tarafından bedelli askerlik yapacaklara  ilişkin celp planlamaları hazırlanacak. Başvuruların sayısına göre bedelli  askerlik yapacaklar için ayrı celp dönemleri oluşturulacak.

Başvuruların niceliği kışlaların belirlenmesine yönelik durumu da  etkileyecek. Taslak çalışmalarda bedelli askerlik yapacaklar için belli kışlalar  planlandı. Bazı eğitim birlikleri sadece bedelli askerlik yapacaklar için  ayrılırken bazı eğitim birliklerinde ise ara celplerde bedelli askerlik  yapacaklar silah altına alınacak. Jandarmaya ait eğitim birlikleri ise söz konusu

Taslak çalışmaya göre, Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve  Samsun'da bulunan eğitim merkezi niteliğindeki birliklerin bedelli askerlik  yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.

Ara celp dönemlerinde ise bedelli askerlik yapacakların AmasyaErzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat'taki eğitim komutanlıklarında  silah altına alınması öngörülüyor.

21 gün temel askerlik eğitimi

  Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu  tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi  alanlar yararlanabilecek. Yurt dışında yaşayanlar ise en az 3 yıl süreyle yabancı  ülkelerde bulunmak şartıyla, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca  verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş  sayılacak. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, düzenlemenin  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubeleri veya yurt dışı  temsilciliklerine başvuracak.


  Daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından  çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel  askerlik eğitimine tabi olmaksızın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce  sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair  kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından  yararlanabilecek. Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik  eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız  veya ücretsiz izinli olacak.

Tahsil edilen tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak  üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili  olacak. Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve  bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ile kovuşturma yapılmayacak,  başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para  cezaları tahsil edilmeyecek.

TRT

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