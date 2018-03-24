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Bekir Bozdağ: Afrin, Afrinlilerin olacaktır

Bekir Bozdağ: Afrin, Afrinlilerin olacaktır.11129
  • Giriş : 24.03.2018 / 12:55:00

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin ile ilgili açıklama yaptı.

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Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin topraklarında yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu ile Afrin'in bölge halkına sunulduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin'le ilgili açıklama yaptı. Bozdağ "Biz hep şunu söylüyoruz; Afrin,  Afrinlilerin ve onların olmaya devam edecektir." dedi

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Devletin başına Türkiye'nin hakimi saygı  gösterdiğinde, bu saygıdan niye rahatsız oluyorsunuz. Bizim kültürümüzde,  medeniyetimizde büyüklere saygı göstermek, büyükler geldiği zaman ayağa kalkmak  ve onlara yer göstermek, anamızdan, babamızdan, okulumuzdan, camimizden,  sokağımızdan, caddemizden, mahallemizden öğrendiğimiz en büyük ahlaktır, en  önemli kültürlerden bir tanesidir."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Biz hep şunu söylüyoruz; Afrin,  Afrinlilerin ve onların olmaya devam edecektir."

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