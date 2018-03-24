Bekir Bozdağ: Afrin, Afrinlilerin olacaktır
Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin topraklarında yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu ile Afrin'in bölge halkına sunulduğunu belirtti.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin'le ilgili açıklama yaptı. Bozdağ "Biz hep şunu söylüyoruz; Afrin, Afrinlilerin ve onların olmaya devam edecektir." dedi
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Devletin başına Türkiye'nin hakimi saygı gösterdiğinde, bu saygıdan niye rahatsız oluyorsunuz. Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde büyüklere saygı göstermek, büyükler geldiği zaman ayağa kalkmak ve onlara yer göstermek, anamızdan, babamızdan, okulumuzdan, camimizden, sokağımızdan, caddemizden, mahallemizden öğrendiğimiz en büyük ahlaktır, en önemli kültürlerden bir tanesidir."
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Biz hep şunu söylüyoruz; Afrin, Afrinlilerin ve onların olmaya devam edecektir."
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