Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi
Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden attığı mesajlarda terör saldırısını lanetlerken bu saldırının sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka, adalete ve millete yapıldığını belirtti.
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