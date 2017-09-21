Bekir Bozdağ, Diyanet Başkanı'nı ziyaret etti
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a makamında yaptığı ziyarette yeni görevinin 'hayırlı olması' temennisinde bulundu.
Erbaş, Başbakan Yardımcısı Bozdağ'a hat sanatı tablosu hediye etti. Ziyaret, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
TRT
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