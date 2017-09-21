Facebook Twitter Rss

Bekir Bozdağ, Diyanet Başkanı'nı ziyaret etti

Bekir Bozdağ, Diyanet Başkanı'nı ziyaret etti.20243
  • Giriş : 21.09.2017 / 11:02:00

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a makamında yaptığı ziyarette yeni görevinin 'hayırlı olması' temennisinde bulundu.

Erbaş, Başbakan Yardımcısı Bozdağ'a hat sanatı tablosu hediye etti.  Ziyaret, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

TRT

İbadi: Türkiye'nin desteği çok önemli!

Diyarbakır'da operasyon hazırlığı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü.

Erdoğan'dan ABD'de net cevaplar

Erdoğan'dan ABD'de net cevaplar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen bir programda konuştu.

 

Erdoğan'ın hesabından Macron'a mesaj

Erdoğan'ın hesabından Macron'a mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron'a mesaj yolladı.

Milli Savunma Bakanı: TSK görevinin başında

Milli Savunma Bakanı: TSK görevinin başında

Milli Savunma Bakanı Canikli, IKBY'nin referandum kararıyla ilgili açıklama yaptı.

 

Erdoğan'dan gece yarısı mülakatı

Erdoğan'dan gece yarısı mülakatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 il başkanının istifasını istedi.

Bir açıklama da Abdullah Gül'den

Bir açıklama da Abdullah Gül'den

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TEOG'la ilgili değişikliği değerlendirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya