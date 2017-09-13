Bekir Bozdağ'ın avukatı oğlu oldu
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da alıkonulması planına yönelik davada Bozdağ'ın avukatlığını oğlu Alperen Bozdağ yaptı.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Müşteki Bekir Bozdağ’ın avukatlığını oğlu Alperen Bozdağ yaptı. Kimlik tespitinin ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal’ın iddianameyi özetlemesinin ardından yargılamaya başlandı. Aracında, söz konusu isimlerin kaçırılmasına yönelik planlar ele geçirilen sanık eski kurmay yarbay Ali Bozgeyik savunmasında, el yazısı ürünü olduğu bilirkişilerce tespit edilen notlar ile planların kendisine ait olmadığını savundu.
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