Facebook Twitter Rss

Bekir Bozdağ: MİT'i tebrik ediyorum!

Bekir Bozdağ: MİT'i tebrik ediyorum!.9621
  • Giriş : 10.04.2018 / 12:33:00

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MİT ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili açıklama yaptı ve Gabon'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na operasyon düzenleyen MİT'i tebrik etti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli İstihbarat  Teşkilatının (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın  (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasını çökerten operasyonuna  ilişkin, "Milli İstihbarat Teşkilatı, terörle mücadelede kendisine tevdi edilen  görevi başarıyla yerine getiriyor. Ben o yüzden MİT'i tebrik ediyorum." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Mecliste gazetecilerin sorusu üzerine, MİT'in bugüne kadar 18  ülkeden 80 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdiğini bildirdi.

MİT yasasında 2014 yılında yapılan değişiklikle teşkilata yurt dışında  operasyon yapma yetkisi verildiğini hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"O nedenle MİT hem istihbarat toplama görevi hem de kendisine bir  görev tevdi edildiğinde yurt dışında da operasyon yapma yetkisiyle donatılmıştır.  Terör örgütleriyle mücadelede bu şarttır. Terör örgütleriyle etkin mücadelede  netice almak için de bütün ülkeler benzer yöntemleri kullanıyorlar. Türkiye'nin  Milli İstihbarat Teşkilatı da terörle mücadelede kendisine tevdi edilen görevi  başarıyla yerine getiriyor. Ben o yüzden MİT'i tebrik ediyorum."

Bu tür operasyonların devam edip etmeyeceği sorusuna ise Bozdağ,  "Ediyor ya işte." karşılığını verdi.

TRT

Erdoğan: Postal gönderelim!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan: Postal gönderelim!

Erdoğan: Postal gönderelim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Hatay ziyareti üzerinden yüklendi.

Bakan: Afrin'de kalacağız

Bakan: Afrin'de kalacağız

Afrin ile ilgili Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den açıklama geldi.

 

Başbakan: Hevesleri kursaklarında kaldı

Başbakan: Hevesleri kursaklarında kaldı

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye dair kötü senaryolar üretenlere tepki gösterdi.

Erdoğan teşvik paketini açıkladı!

Erdoğan teşvik paketini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, proje bazlı teşvik paketini açıkladı.

 

Başbakan Afganistan'da

Başbakan Afganistan'da

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu Romanlarla bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu Romanlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü Programı’na katıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya