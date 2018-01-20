Facebook Twitter Rss

Bekir Bozdağ: Operasyon meşrudur

Bekir Bozdağ: Operasyon meşrudur.11129
  • Giriş : 20.01.2018 / 19:06:00

TSK'dan sonra kabine üyelerinden de art arda açıklamalar geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Bakanlar tarafından yapılan açıklamalarda Afrin operasyonuna destek ve kararlılık mesajları verildi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini sağlamak; teröristlerin sınırdan sızmasını önlemek; bölgede terör koridoru oluşturulmasını engellemek; bölgeyi DEAŞ,PKK,PYD ve YPG terör örgütleri ve teröristlerinden temizleyerek bölgeyi terörden arındırmak; bölgede huzur, barış, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek; bölge halkının can/mal emniyetini sağlamak; bölge halkı üzerindeki baskı, tehdit ve korkuyu kaldırmak; bölgedeki mazlum/mağdur Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmıştır.

Zeytin Dalı Harekatı, uluslarası hukuk, BMGK terörle mücadeleye yönelik 1624(2005), 2170(2014) ve 2178(2014) kararları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmış, meşru ve uluslararası hukuka uygun bir harekattır.

Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı ile bu harekatı başlatmış; harekat süresince de bu temel ilkelere riayet edecek ve harekatın hedeflerine başarıyla ulaşmasını müteakip bölgeden ayrılacaktır.

Türkiye’nin başlattığı bu harekat; Suriye Devletine, Suriye halkına, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine, bölgede yaşayan Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimize karşı bir harekat değil DEAŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerine karışı başlatılmış bir harekattır.

Bölgede yaşayan Türkmenler, Kürtler ve Araplar bizim kardeşimizdir, komşumuzdur. Suriye halkı, bölgede yaşayan Türkmen, Kürt ve Araplar ile Türk halkı, aynı dinin mensubudur; aynı Peygamberin ümmetidir; aynı tarihin/kültürün mirasçısıdır ve aynı medeniyetin evlatlarıdır.

Kimse Türk halkı ve Türkiye ile bölgede yaşayan Türkmen, Kürt ve Araplar arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu yok edemeyecektir; aramıza fitne/fesat sokamayacaktır; bizi birbirimize düşman edemeyecektir; tarih, kültür, medeniyet, din ve ümmet birliğimizi bozamayacaktır.

Harekatın planlanmasında ve icrasındaki tek hedef, terör örgütleri ve teröristler ile bunlara ait sığınak, barınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerdir. Siviller asla hedef değildir. Siviller zarar görmesin diye her tür planlama yapılmış ve gerekli her tedbir alınmıştır.

Yüce Rabbim, milletimizin, ordumuzun ve yurdumuzun muhafızı, yar/yardımcısı olsun. Yüce Rabbim, ordumuzu muzaffer kılsın. Yüce Rabbim, kararlarımızı, adımlarımızı ve uygulamalarımızı doğru/isabetli kılsın. Yüce Rabbim, düşmanın hile ve tuzaklarından askerimizi/Mehmetçiğimizi korusun.”

Ruslar Afrin'den çekiliyor

Başbakan, Kılıçdaroğlu'na önceden bilgi verdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan'dan 'Afrin' açıklamaları

Başbakan'dan 'Afrin' açıklamaları

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan, Kılıçdaroğlu'na önceden bilgi verdi

Başbakan, Kılıçdaroğlu'na önceden bilgi verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak bilgi verdi.

 

CHP'li Özkan, Afrin operasyonuna karşı çıktı

CHP'li Özkan, Afrin operasyonuna karşı çıktı

CHP'li Tuncay Özkan, TSK'nın her an başlatabileceği Afrin operasyonuna karşı çıktı.

Hükümetten RTÜK açıklaması

Hükümetten RTÜK açıklaması

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, RTÜK konusunda açıklamalarda bulundu.

 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a ziyaret gerçekleştirecek.

Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Ünlü siyasetçi Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya