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Bekir Bozdağ ve Gök neden el ele tutuştu?

Bekir Bozdağ ve Gök neden el ele tutuştu?.15912
  • Giriş : 19.01.2017 / 13:05:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile CHP'li Levent Gök'ün el ele tutuşmasının ayrıntıları ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bozdağ ile Gök'ün el ele tutuştuğu fotoğrafı değerlendirdi ve bu karenin hikayesini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Değişikliği teklifinin oylamaları sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün elini tuttuğu tepki çeken  fotoğrafın hikayesini anlattı. Kılıçdaroğlu "Bu fotoğrafın öyküsü şu: Levent Bey Adalet Bakanı'na dönerek, 'Sayın Bakan niye açık oy kullandınız?' diye sordu. Sayın Bakan da 'açık oy kullanmadım ne oy kullandığımı biliyorsunuz' dedi" açıklamasında bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Meclis'te Levent Gök ile Bekir Bozdağ'ın çekilen el ele fotoğrafın hikayesini anlattı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu fotoğrafın öyküsü şu: Levent Bey Adalet Bakanı'na dönerek, 'Sayın Bakan niye açık oy kullandınız?' diye sordu. Sayın Bakan da 'açık oy kullanmadım ne oy kullandığımı biliyorsunuz' dedi. Bu anlık bir fotoğraf. Partimin Meclis'teki performansından memnunum. Bütün milletvekillerimiz neredeyse günün 24 saati çalışıyorlar, mücadelesini veriyorlar. Yapılan düzenlemelerin yanlış olduğunu söylüyorlar."

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