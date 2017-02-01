Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlattı
Sözcü Gazetesi'nin yazarı Coşkun hakkında bir köşe yazısı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada “Sözcü Gazetesi'nin 31 Ocak 2017 tarihli nüshasının 2. sayfasında Bekir Coşkun'un 'Evet -Hayır' başlıklı köşe yazısı içeriğindeki hususlara ilişkin olarak; Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216 / 1-2-3 uyarınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında soruşturma açılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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