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Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlattı

Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlattı.13064
  • Giriş : 01.02.2017 / 20:50:00

Gazeteci yazar Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Sözcü Gazetesi'nin yazarı Coşkun hakkında bir köşe yazısı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada “Sözcü Gazetesi'nin 31 Ocak 2017 tarihli nüshasının 2. sayfasında Bekir Coşkun'un 'Evet -Hayır' başlıklı köşe yazısı içeriğindeki hususlara ilişkin olarak; Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216 / 1-2-3 uyarınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında soruşturma açılmıştır" ifadelerine yer verildi. 

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