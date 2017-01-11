Bekir ve Mahmut Sami Boydak tutuklandı
Fethullaçı Terör Örgütü, örgütün finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonda mahkemeye sevk edilen 110 işadamından 60'ının tutuklandığı öğrenildi.
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Türk Hava Yolları 113 seferi iptal etti
Türk Hava Yolları'nın iç ve dış hatta 113 tarifeli seferi iptal edildi.
Okullara kar yağışı arası
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, okulların tatil edilmesine neden olma
Birçok ilde okullara kar tatili!
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, eğitim ve öğretime ara verilmesine neden oldu.
İstanbul'da yarın da okullar tatil!
Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da okulların tatil edildiği öğrenildi.
Yargıtay'dan flaş fazla mesai kararı!
Yargıtay, ücreti verilse de istemeyen işçiye fazla mesai yaptırılamayacağına hükmetti.