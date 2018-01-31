Facebook Twitter Rss

Belçika Başbakanı'ndan skandal açıklama

Belçika Başbakanı'ndan skandal açıklama.14090
  • Giriş : 31.01.2018 / 15:38:00

Belçika Başbakanı'ndan Türkiye ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmaması gerektiğini söyledi ve 2 taraf arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Moskova Ekonomi Yüksekokulu'ndaki 'Avrupa’nın geleceği' isimli bir konferansta konuşan Michel ''Türkiye, AB üyesi olmamalı. Ancak stratejik ortaklık geliştirilmeli'' dedi.

Michel, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin zor bir durumda olduğunu da ifade etti.

Moskova'ya ziyarette bulunan Michel bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Michel dün de Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile bir araya geldi.

TRT

Beşiktaş'ta Love ve Larin'e imza töreni!

Bahçeli'den teşkilatlara çağrı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Avrasya Tüneli zamlandı!

Avrasya Tüneli zamlandı!

Vatandaş Avrasya Tüneli'nin fiyatlarından dert yakınadursun, geçişlere büyük zam geldi.

Bakan'dan öğretmen alımı için açıklama!

Bakan'dan öğretmen alımı için açıklama!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen alımları ile ilgili açıklama yaptı.

 

Hastaneden 'nükleer deney' iddiasına yanıt

Hastaneden 'nükleer deney' iddiasına yanıt

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden 'nükleer deney' iddiasına yanıt geldi.

Zeytin Dalı'nda Darmık Dağı bombalanıyor

Zeytin Dalı'nda Darmık Dağı bombalanıyor

Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Darmık Dağı bombardımana tutuluyor.

 

FETÖ'nün ilaççısı yakalandı

FETÖ'nün ilaççısı yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de yapılan operasyonlarda önemli bir isim yakalandı.

Sınıra askeri sevkiyat!

Sınıra askeri sevkiyat!

Afrin operasyonu için Kilis'e askeri araç sevkiyatı devam ediyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya