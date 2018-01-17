Belçika'da aranıyordu, Kayseri polisi yakaladı
Dünyanın dört bir yanında kanlı eylemler gerçekleştiren terör örgütü DAEŞ'in Belçika/Cezayir uyruklu militanı Kayseri'de düzenlenen operasyon sonucu eşi ile birlikte yakalandı.
Kayseri’de terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar çerçevesinde 7 Ocak’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, ‘Terörizm’ suçundan Belçika adli makamları tarafından ülkeye iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranan Belçika/Cezayir uyruklu A.G. ve Suriye uyruklu eşi M.A. yakalanarak gözaltına alındı.
10 günlük gözaltı süresi sonrasında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkındaki işlemler tamamlanan A.G. ve eşi M.A., sabah doktor kontrolünden geçirildi.
Zanlı A.G. ve eşi M.A. doktor kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.
HÜRRİYET
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