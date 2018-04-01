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Belçika Prensi isyan etti: Bedel ödüyorum

Belçika Prensi isyan etti: Bedel ödüyorum.20646
  • Giriş : 01.04.2018 / 12:09:00

Belçika Prensi Laurent'in maaşı, hükümetten izin almadan Çin Büyükelçiliği'ndeki bir davete katıldığı için kesintiye uğradı.

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Sepet Beşik

Başbakan Michel daha önce Prens Laurent'i Dışişleri Bakanlığı'nın onayını almadan herhangi bir diplomatik etkinliğe katılmaması için uyarmıştı, ancak Prens bu uyarıya rağmen Çin Büyükelçiliği'ndeki davete, donanma üniformasıyla katılarak davetteki bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Belçika Kralı Philippe'in küçük kardeşi olan Prens Laurent, 'hayatımın yargılaması' diye nitelediği parlamentodaki oylamanın öncesinde uzun ve duygusal mektup yazdı ve bir kraliyet ailesi üyesi olarak hayatını çalışarak kazanamayacağını vurguladı.

Prens "Siyasetteki ve medyadaki bazı akımlar nedeniyle tartışılan ödeneğimdeki kesinti bir hayatın, büyük ölçüde geride bıraktığım hayatımın bedeli." dedi ve oylamanın aleyhine sonuçlanması halinde "hakkında ciddi önyargılar oluşacağını" söyledi.

54 yaşındaki prens ayrıca, kraliyet ailesinin mali özgürlüğüne kavuşma girişimlerini engellediğini savundu. Prens "Evlenmek için bile izin almak zorundaydım ve bugün dahi serveti ve unvanı olmayan sevdiğim kadınla evlendiğim için bedel ödüyorum." dedi.

Prensin bu savunmasına karşın milletvekilleri 23'e karşı 93 oyla prensin ödeneğini kesti. Oylama, prensin 307 bin euroluk maaşından 46 bin euroluk kesinti anlamına geliyor.

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