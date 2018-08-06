Belediye Başkanının koltuğu haczedildi
İzmir Menemen Belediyesi'nden ilginç gelişemeler yaşandı. Temizlik firması ile anlaşam belediyenin alınan hizmetin ardından ödeme yapamaması nedeniyle belediyeye icra geldiği iddia edildi.
Menemen Belediyesi'nde haciz şoku yaşandı. Menemen Belediyesi, iddialara göre 2010 yılında özel bir firmayla anlaşma yaparak temizlik malzemesi ve bazı hizmetler aldı. Yapılan çalışmaların ardından temizlik şirketi Menemen Belediyesine faturayı kesti; fakat borcun ilk ödemesi olan 350 bin TL'lik kısmını alamadı. Bunun üzerine uzun bir bekleyişin ardından söz konusu firma konuyu yargıya taşıdı. Parasını tahsil edemeyen şirket, Menemen İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, Menemen Belediyesi hakkında icra takibi başlattı.
BORÇ 1 MİLYON LİRAYA DAYANDI
İcralık olduğunu öğrenen Menemen Belediyesi, icra takibine itirazda bulunarak herhangi bir ödeme yapmadı. Menemen Belediyesi'nin ödeme yapmaması üzerine söz konusu şirket, alacağını belediyeye tekrar tebliğ etti. Daha sonrada mahkeme, belediyenin yaptığı itirazı iptal etti ve faiziyle birlikte alacağın firmaya ödenmesine karar verdi. Mahkemenin kararının ardından Menemen Belediyesi'nin 350 bin TL'lik borcu; harçlar, avukatlık ücreti, faizler ve masraflar ile birlikte 1 milyon liraya dayandı. Bunun üzerine de avukat, Menemen Belediyesi'ne alacağını tahsil için hacze gitti.
BAŞKAN KOLTUĞU DA HACZEDİLDİ
Belediyeye giden avukat, bazı eşyaları haczetti. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ise haciz sırasında belediyede değildi. Bir müddet sonra belediyeye gelen Şahin, icrayı durdurmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Haczedilenler arasında başkan koltuğu da yer aldı. Makam koltuğunun haczedildiği, tutunaklarda da açık bir şekilde yazıldı. Haciz işleminin altına Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin tarafından da imza atıldı.
TRT
DİĞER HABERLER
İlber Ortaylı'dan Hasan Cemal'e: Aptal
İlber Ortaylıi canlı yayında Hasan Cemal'e aptal deyince ortalık karıştı.
İçişleri Bakanlığı: 44'ü öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.
Tunceli'de PKK'ya ağır darbe
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe indirildi.
İstanbul'da görenleri dehşete düşüren kare
İstanbul Sefaköy'de genç bir vatandaş, bisikletiyle ölümüne yolculuk yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya jet kınama!
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da gerçekleşen saldırıyı kınadı.