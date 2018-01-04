Belediye otoparkında toprak kayması yaşandı
İstanbul Ataşehir'de belediye otoparkında istinat duvarı çöktü ve toprak kayması yaşandı.
CNN TÜRK'ün edindiği bilgiye göre Ataşehir Belediyesi otoparkının yanındaki inşaatın istinat duvarı çöktü, toprak kayması meydana geldi.
Otoparktaki araçlar çekiliyor.
CNNTURK
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