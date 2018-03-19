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Belhanda'dan F.Bahçelileri kızdıracak açıklama

Belhanda'dan F.Bahçelileri kızdıracak açıklama.16361
  • Giriş : 19.03.2018 / 15:13:00

Galatasaraylı Belhanda'dan F.Bahçelileri kızdıracak açıklama geldi.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Maç sonrası açıklama yapan Galatasaraylı oyuncu Belhanda, kendi sahalarının ve atmosferinin daha güzel olduğunu belirtti.

İlk olarak maçı değerlendirmesini istediğimiz Belhanda, "Zor bir atmosferin bizi beklediğini biliyorduk. Beraberliğin ve bir puanın bizim için kötü sonuç olduğunu düşünmüyorum. Lider geldik ve lider dönüyoruz. Maçın geneline bakarsak, galibiyete yakın olan taraf bizdik. Rakibimizden daha net pozisyonlara girdik ancak golü atamadık" görüşünü paylaştı. "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bitti mi?" sorusuna Belhanda, "Hayır bitti diyemeyiz, hala yarıştalar. Ama biz aradaki 6 puan farkı koruduk ve onların şansı azaldı" cevabını verdi. Kadıköy'deki atmosferi de sorduğumuz Faslı yıldız, "Kazansaydık fark 9 puana çıkacaktı. Sanırım bu yüzden Fenerbahçe taraftarları tribünde gergindi. Bence bizim stadımızdaki atmosfer daha güzel" ifadesini kullandı.

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