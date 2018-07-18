Belözoğlu: Haddime değil ama özüne dönsün
Medipol Başakşehir'in deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, takımı ve Karadeniz ekibi Trabzonspor'a yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Emre'nin yaptığı açıklamalardan satırbaşları:
"Trabzonspor'un özüne dönmesi gerekiyor. Bu benim haddime değil ama Trabzonspor, kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ses getirdi. Baktığınızda Trabzon'dan çıkan çok sayıda oyuncu var. Ben de anne tarafından Trabzonluyum"
"Biz her sene yeni hedef koyuyoruz. Milos da Soner de çok değerli oyuncular. Kulübümüzde yıllarca süren bir sistem var. Bu sene geçen senenin üzerine koymak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Ama bu kolay olmuyor. Rakiplerimiz şampiyonluk kültürü olan kulüpler. Taraftarımızdan çok ciddi beklentimiz var. Taraftarsız zorlandığımız zamanlar oldu."
"Lefter çok önemli bir Futbol adamıydı. Umarım onun adına, kişiliğine, efendiliğine yakışır bir Futbol sezonu olur. Taraftar rakip takım üzerinde büyük baskı kuruyor. F.Bahçe, Beşiktaş, Galatasaray ortalama 25 bin kişiye oynuyor. En az 15 bin taraftarımız olsaydı. 80 puanın altında kalmazdık"
"Teknik direktörümüz Avcı, gelişmeye açık, her gün kendini yeniliyor, hiçbir zaman kendini yeterli görmüyor. Abdullah hocayı ne Ferguson'la ne Wenger'le kıyaslayamam. Hem kendisini hem oyuncusunu geliştiriyor"
"Genç futbolculara tavsiyem bu mesleği hayatlarının merkezine koymaları. Cumhurbaşkanımız Futbol için büyük şans. Kendi öz değerlerimizi yetiştirip Avrupa'ya satmalıyız. Uzun periyotta bu ülkemize büyük katkı sağlar."
FANATİK
DİĞER HABERLER
Güneş: Neden bana forma vermedin demeyin
Şenol Güneş, hazırlık maçı sonrası öğrencilerine fena çıkıştı.
Talisca Beşiktaş'tan sonra Çin'de aradığını buldu
Golcü oyuncu Talisca, Beşiktaş'tan sonra Çin'de aradığını buldu.
Beşiktaş'tan flaş karar! Taraftar götürülmeyecek
Beşiktaş Kulübü'nden Avrupa maçları ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nden KAP'a açıklama
Fenerbahçe Kulübü'nden sermaye artırımı ile ilgili KAP'a açıklama geldi.