Belözoğlu'ndan Arda yorumu: İntikam için!
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yol alan Medipol Başakşehir'in oyuncusu Emre Belözoğlu, Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı.
İşte Emre'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
Kalan bütün maçlarımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz.
Galatasaray, şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerimizden bir tanesi. Ne olursa olsun orada kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.
Gençken önümüzde Hagi, Alex oynuyordu. Onların açıklarını kapatıyorduk. Şimdi Arda oynuyor, onun açığını kapatıyoruz.
Şaka bir yana Arda işini yapabilmek için buraya geldi. İş ahlakı ile bir şeyleri başarmak onun adına çok önemli. İntikam almak için başarılı olmak önemlidir.
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