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Belözoğlu'ndan sert Aziz Yıldırım açıklaması

Belözoğlu'ndan sert Aziz Yıldırım açıklaması.12814
  • Giriş : 13.01.2018 / 09:23:00

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Büyüyen Beşik

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbaçe'den ayrılmasına neden olan mektupla ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu, Tivibu Spor’da yayınlanan tbtşov programında, Türk futbolunun önemli isimlerinden Nihat Kahveci ile geçmişe doğru bir yolculuk yaptı. Hedefinde ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım vardı...

“Son dönemlerde sadece futbolda değil insanlar arasında en büyük sorun samimiyetsizlik. Bizim zamanımızda takımda oynayanı oynamayanı iç içeydik. 60 gün kamp yapardık, 60 günde sevdiğin kadınla tatile gitsen kavga edersin.”

HÜRRİYET

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