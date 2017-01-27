Benim oğlumu da 3 kere öldürmek istedi!
Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, ele aldığı çarpıcı konularla izleyenlerin karşısına çıkmaya devam ediyor.
Müge Anlı’nın bugünkü konuğu, 40 günlük bebeğini Eminönü’nden denize atan Fatma K.’nın eşi Musa Karataş’tı. Musa Karataş’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma K. hakkında anlattıkları kan dondurdu. Karataş; “Bizim 4 yaşında bir oğlumuz var. 3 kez onu da öldürmek istedi. Annem kurtardı. Onu böyle gördüğüm için üzgünüm” dedi.
Fatma K. ve denize attığı bebeğin babası Mustafa T. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fatma K.’nın babası da Müge Anlı’ya çıkarak kızın durumuyla ilgili açıklama yaptı. “Kızım evlenmeden önce de sorunlar yaşıyordu. Evlenince düzelir sandık. Ama oradan da kaçtı. Düzelmedi” şeklinde konuştu.
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