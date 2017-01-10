Benzine dağıtım şirketlerinden 7 kuruş zam
Akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından benzine zam yapıldı. Daha önce de motorine zam yapan dağıtım şirketlerinin yaptığı son zammın ardından benzinin litresi 7 kuruş daha pahalı olacak.
Ankara'da litresi ortalama 5,22 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,29 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da da 5,17 liradan 5,24 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
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