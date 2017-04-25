Benzine indirim geliyor!
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan araç sahibi vatandaşlara müjdeli haber geliyor. Benzinin litre fiyatına 15 kuruş indirim beklendiği duyuruldu. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, indirimin gece yarısından itibaren geçerli olacağını belirtti.
PUİS tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 26 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş, Gaz yağında 15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise 25 Nisan 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir."
İndirim sonrasında 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,22 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,24 liraya gerileyecek.
HÜRRİYET
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