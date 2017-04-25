Facebook Twitter Rss

Benzine indirim geliyor!

Benzine indirim geliyor!.17333
  • Giriş : 25.04.2017 / 10:36:00

Vatandaşları sevindirecek haber Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan araç sahibi vatandaşlara müjdeli haber geliyor. Benzinin litre fiyatına 15 kuruş indirim beklendiği duyuruldu. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, indirimin gece yarısından itibaren geçerli olacağını belirtti.

PUİS tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 26 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş, Gaz yağında 15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise 25 Nisan 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir."

İndirim sonrasında 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,22 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,24 liraya gerileyecek.

HÜRRİYET

Ertuğrul Günay parti mi kuruyor?

Hakkari'de çatışma çıktı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Asgari ücret 1400, yoksulluk sınırı 5 bin TL

Asgari ücret 1400, yoksulluk sınırı 5 bin TL

Türkiye'de asgari ücretli 1400 TL alırken, yoksulluk sınırı 5 bin TL oldu.

Dolar 2 ayın en düşüğünde!

Dolar 2 ayın en düşüğünde!

Dolar, yeni haftaya sert bir düşüşle başlamıştı. Bugün dolar 3.57 seviyesinde.

 

Çaykur Katarlılara mı satıldı?

Çaykur Katarlılara mı satıldı?

Çayku'un Kartarlılara satıldığı iddiası üzerime açıklama geldi.

Sağlık Bakanı'ndan istihdam açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan istihdam açıklaması

Sağlık Bakanı Akdağ, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

 

Dolar kuru, güne 3,70 seviyesinden başladı

Dolar kuru, güne 3,70 seviyesinden başladı

Dolar kuru, Salı gününe 3,70 TL seviyesinden başladı.

Türkiye'yi zor durumda bırakmak istiyorlar!

Türkiye'yi zor durumda bırakmak istiyorlar!

Karanlık eller yine devrede... Bazı odaklar, Türkiye'nin zor durumda kalması için operasyon çekmek i


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya