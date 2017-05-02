Benzine indirim geliyor!
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS), vatandaşları sevindirecek bir açıklama geldi. Benzin grubuna 11 kuruş indirim geldiği açıklandı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmediği öğrenildi.
PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 03 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 11 kuruş indirim beklenmektedir.
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