Benzine indirim geliyor
Vatanadaşlara bir güzel haber de Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) geldi. Açıklamaya göre benzinin pompa satış fiyatında 8 kuruş, motorinin pompa fiyatında ise 10 kuruş indirim beklendiği bildirildi.
PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 5 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 8 kuruş, motorinin pompa satış fiyatında ise 10 kuruş indirim beklenmektedir." denildi.
SABAH
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