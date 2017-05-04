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Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor.17333
  • Giriş : 04.05.2017 / 09:35:00
  • Güncelleme : 04.05.2017 / 09:39:53

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, benzine gelecek indirimi açıkladı.

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Vatanadaşlara bir güzel haber de Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) geldi. Açıklamaya göre benzinin pompa satış fiyatında 8 kuruş, motorinin pompa fiyatında ise 10 kuruş indirim beklendiği bildirildi.

PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 5 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 8 kuruş, motorinin pompa satış fiyatında ise 10 kuruş indirim beklenmektedir." denildi.

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