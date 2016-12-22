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Benzine zam geldi!

Benzine zam geldi! .17333
  • Giriş : 22.12.2016 / 10:02:00

23 Aralık 2016 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 10 kuruş zam geldi.

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Vatandaşa kötü haber geldi. Petrol Ürünleri İşveren Sendikası'nın yaptığı açıklama ile benzin fiyatlarına 10 kuruş zam geldiği bildirildi.

Benzin fiyatlarına gelen zammın 23 Aralık 2016 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklanırken motorin fiyatlarına zam gelmediği öğrenildi.

Açıklamada, "23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı beklenirken, motorin fiyatlarında bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.

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