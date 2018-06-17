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Berat Albayrak'ın bu paylaşımı rekor kırdı!

Berat Albayrak'ın bu paylaşımı rekor kırdı!.9905
  • Giriş : 17.06.2018 / 11:40:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaştı.

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Albayrak'ın paylaştığı fotoğrafta, Erdoğan'ın, bir köpeğe salatalık yedirdiği görülüyor.

Albayrak, sosyal medya hesabından 2017 yılına ait bir video paylaştı. Videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük sevimli bir köpeğe yiyecek verdiği görülüyor. Erdoğan'ın köpeğe vereceği salatalığı elinde ısıttıktan sonra vermesi dikkat çekiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Eşim Esra'nın telefon kayıtlarından Nisan 2017'ye ait tatlı bir anıyı anımsadık dün gece...

O gün cumhurbaşkanımız işe giderken kapıdan selam vermek için oğluna uğramak ister, fakat evde olmadıklarını öğrenince "o zaman Çiko'ya uğrayayım" der. Çiko'ya vermek için salatalık ister, verilen salatalığın soğuk olduğunu farkedince öyle vermeye kıyamaz, elinin içinde ısıtarak verir. Şükürler olsun ki ülkemizde böyle incelikler hala çoğunlukta..." notu ile paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. 

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