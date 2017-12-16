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Beren Saat kilo vermek için doktora gidiyor

Beren Saat kilo vermek için doktora gidiyor.23276
  • Giriş : 16.12.2017 / 17:44:00

Güzel oyuncu Beren Saat, kilo vermek için doktora gidiyor.

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Beşik Modelleri

Ekranların sevilen ismi Beren Saat, son dönem verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 54 kilodan 47 kiloya düşen sanatçı, eşinin tavsiyesi üzerine diyetisyene gitmeye hazırlanıyor.

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