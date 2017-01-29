Berkay'dan Caner Erkin'in sözlerine cevap!
Berkay, bu konuların gündeminde olmadığını ve mutlu bir yaşantısı olduğunu belirterek, Caner'in açıklamasında kendisini kastetmediğini iddia etti.
Bir dönem adı Asena Atalay’la anılan Berkay, Caner Erkin’in “Asena evliliğimiz sırasında üçüncü kişilerle birlikte oldu” sözleri hakkında konuştu.
Berkay, Mall of İstanbul’da konser verdi. Ünlü şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir dönem adı Asena Atalay’la anılan Berkay’a, Caner Erkin’in “Evlilik birliği sürecinde üçüncü kişilerle birlikte olan Asena Atalay’a karşı boşanma aşamasında hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım” sözleri hatırlatıldı ve “Çıkan haberlerde sizin de adınız geçti, Caner Erkin’in bu sözlerine ne diyeceksiniz?” diye soruldu.
HERKES KALBİNİN EKMEĞİNİ YİYOR
Şarkıcı, şöyle yanıt verdi: “Üçüncü kişiler diyor, kişi demiyor. ‘Kişiler’ olunca bir kişi olmuyor zaten. Konunun benimle alakası yok. Beni ilgilendiren bir konu değil. Adım 3 yıl önce geçmiş olabilir ama kendisine sorarsanız cevabı verir. Biz eşimle gayet mutluyuz. Gündemimizin yüzde 1’i bile değil bu konu. Herkes kalbinin ekmeğini yiyor.”
KELEBEK
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