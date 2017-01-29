Facebook Twitter Rss

Berkay'dan Caner Erkin'in sözlerine cevap!

Berkay'dan Caner Erkin'in sözlerine cevap!.11578
  • Giriş : 29.01.2017 / 09:44:00

Berkay, Caner Erkin'in eski eşi Asena ile ilgili söylediği sözlerine cevap verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Berkay, bu konuların gündeminde olmadığını ve mutlu bir yaşantısı olduğunu belirterek, Caner'in açıklamasında kendisini kastetmediğini iddia etti.

Bir dönem adı Asena Atalay’la anılan Berkay, Caner Erkin’in “Asena evliliğimiz sırasında üçüncü kişilerle birlikte oldu” sözleri hakkında konuştu.

Berkay, Mall of İstanbul’da konser verdi. Ünlü şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir dönem adı Asena Atalay’la anılan Berkay’a, Caner Erkin’in “Evlilik birliği sürecinde üçüncü kişilerle birlikte olan Asena Atalay’a karşı boşanma aşamasında hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım” sözleri hatırlatıldı ve “Çıkan haberlerde sizin de adınız geçti, Caner Erkin’in bu sözlerine ne diyeceksiniz?” diye soruldu.

HERKES KALBİNİN EKMEĞİNİ YİYOR

Şarkıcı, şöyle yanıt verdi: “Üçüncü kişiler diyor, kişi demiyor. ‘Kişiler’ olunca bir kişi olmuyor zaten. Konunun benimle alakası yok. Beni ilgilendiren bir konu değil. Adım 3 yıl önce geçmiş olabilir ama kendisine sorarsanız cevabı verir. Biz eşimle gayet mutluyuz. Gündemimizin yüzde 1’i bile değil bu konu. Herkes kalbinin ekmeğini yiyor.”

KELEBEK

Huzur operasyonunda tam 568 kişi yakalandı

Tema Parkı bayram hediyesi olacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Oyuncu Berrak Tüzünataç'a 20 ay hapis

Oyuncu Berrak Tüzünataç'a 20 ay hapis

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın yargılandığı davada cezası belli oldu.

Murat Boz'un annesi yoğun bakıma alındı

Murat Boz'un annesi yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi dün geceyi yoğun bakımda geçirdi.

 

Demet Akalın: Makyaj yok oğlum çekmeyin

Demet Akalın: Makyaj yok oğlum çekmeyin

Demet Akalın, kameralara makyajsız yakalanınca panikledi.

Aleyna Tilki'ye o paylaşımından ceza geldi

Aleyna Tilki'ye o paylaşımından ceza geldi

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki'ye kötü haber geldi.

 

Ufuk Bayraktar ve Bekir Develi Umre'ye gitti

Ufuk Bayraktar ve Bekir Develi Umre'ye gitti

Ünlü sunucu Bekir Develi ile oyuncu Ufuk Bayraktar, birlikte Umre'ye gitti.

Nejat İşler: Aynı kötü evliliklere benziyor

Nejat İşler: Aynı kötü evliliklere benziyor

Nejat İşler, geçirdiği hastalık yüzünden işlerinin patladığını belirtti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya