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Berkin Elvan iddianamesi kabul edildi!

Berkin Elvan iddianamesi kabul edildi!.15588
  • Giriş : 20.12.2016 / 17:37:00

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada iddianame kabul edildi.

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Gezi olaylarında yaşamını yitiren Berkin Elvan ile ilgili soruşturmada gelişme yaşandı. Şüpheli polis memuru hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur Suçları Bürosu savcılarından İsa Dalgıç tarafından gezi parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, önümüzdeki günlerde tensip hazırlayarak duruşma günü verecek.

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