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Berlin saldırısını üstlendiler

Berlin saldırısını üstlendiler.23889
  • Giriş : 20.12.2016 / 21:55:00

Berlin'de bir TIR'la gerçekleştirilen ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıyı DEAŞ üstlendi.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de bir TIR Noel pazarına dalmış ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda insanın ise yaralanmasına neden olmuştu. Dün gerçekleşen bu olayın ardından saldırıyı düzenleyen örgütün ismi belli oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarına yapılan saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

Berlin'de dün akşam bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 18'i ağır 48 kişi de yaralanmıştı.
Saldırıya ilişkin gözaltına alınan Pakistanlı bir şüpheli delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

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