Berna Laçin'e şok! Hapis cezası isteniyor
Ünlü oyuncu Berna Laçin'e büyük şok. Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemleri için sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama nedeniyle Berna Laçin hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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