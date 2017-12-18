Berna Yılmaz'ı Erdoğan çifti teselli etti!
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlunun cenaze törenine siyasi liderler tam kadro katıldı. Acılı anne Berna Yılmaz'ı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan teselli etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenaze törenine katıldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Yılmaz ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Emine Erdoğan’ın Berna Yılmaz’ı sarılarak teselli ettiği görüldü. Oğlunun ölümüyle derin üzüntüye boğulan Berna Yılmaz’ın bitkin olduğu gözlendi.
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