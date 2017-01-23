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BES'te zora düşene 3 ay süre!

BES'te zora düşene 3 ay süre!.21715
  • Giriş : 23.01.2017 / 08:36:00

Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) vatandaşa yeni bir imkan sunuyor.

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Vatandaşa güzel haber geldi. Otomatik Bireysel Emekllikte mali olarak zorlandığınız dönemde 3 ay ara verme hakkına sahipsiniz. Üstelik sistemden ayrılma yerine ara verenler hakediş süresini de kaybetmiyor.

Yılbaşında bin ve daha üzeri çalışana sahip işletmelerin geçtiği Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) dönemsel olarak mali sıkıntıya girenler için ödemelerine 3 ay ara verme fırsatı sunuluyor.

3 ayın sonunda kesintiler yeniden yapılmaya yani birikim sağlanmaya başlıyor. Bu nedenle kesintiye ara verilmesini talep eden çalışanın eğer mali sıkıntısı devam ediyorsa tekrar ara vermek isteğini yenilemesi gerekiyor. Sistemden ayrılanlar yeniden girdiğinde 3, 6 ve 10’uncu yıllarda elde edeceği hakediş süresini kaybedeceği için ayrılma yerine ara verenler hakediş süresini de muhafaza etmiş oluyor.

Ara verme talebinin işveren veya emeklilik şirketinden hangisi tarafından karşılanacağı hususu, işveren ile emeklilik şirketi arasında kurulacak emeklilik sözleşmesinde kararlaştırılacak.

Söz konusu talep, çalışan tarafından elden teslim, posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla iletilebilecek. Bilindiği gibi Otomatik Katılım da denilen sistemde kesinti prime esas kazancın yüzde 3’ü düzeyinde olacak. Ancak bu tutar minimum kesintiyi ifade ediyor. Eğer isterseniz kesinti oranını yani biriktirmek istediğiniz tutarı işverene bildirerek artırabilirsiniz.

Örneğin fonunuzun getirisinden memnun kalırsanız devlet katkısından maksimum yararlanmak için gönüllü BES’te olduğu gibi devlet katkısının üst sınırı olan yıllık brüt asgari ücret kadar yani 21 bin 330 liralık (aylık 1.777 lira) birikim sağlayabilirsiniz. Böylece alacağınız toplam devlet katkısı 2017 yılı için 5 bin 332 lira olacak.

Bu tutarın üstünde yapacağınız ödemelerin devlet katkısı açısından size bir katkısı olmaz. Sisteme girişte çalışanlardan faiz içeren ve faiz içermeyen fon tercihleri alınacak. Tercih belirtilmemesi halinde, işveren bu tercihi çalışan adına yapacak. Birikim yapılan tercih doğrultusunda öncelikle 1 yıllık süre boyunca başlangıç fonunda yatırıma yönlendirilecek.

BİR GÜN BİLE ÇALIŞAN OTOMATİK KATILIMA DAHİL EDİLECEK

Otomatik Katılım devreye girdi ve temel özellikleri biliniyor ancak birçok yeni özeliği de keşfedilmeye başlandı. Örneğin sedece bir gün çalışıp işten ayrılan ve bu sebeple işlemi tamamlandığında çoktan işten ayrılmış çalışanlar da sisteme dahil edilecek. Çünkü çalışanlar gün sayısına bakılmaksızın sisteme dahil edilecek.

Yeni işe giren kişi yeni işvereni tarafından (işveren otomatik katılım sistemi kapsamında ise) yeniden sisteme dahil edilecek. Yeni işvereni otomatik katılım sistemi kapsamında ise, çalışan yeni işyerinde sunulan emeklilik planına geçiş yapacak. Yeni işvereni otomatik katılım sistemi kapsamında değilse, işveren kapsama alınana kadar çalışan dilerse işyeri değişikliğini izleyen ay sonuna kadar hesabının bulunduğu emeklilik şirketine bildirim yaparak eski planına göre dışarıdan katkı payını ödemeye devam edebilir.

Yeni işveren otomatik katılım sistemi kapsamına dahil olduğunda sunulacak olan işyeri bazlı emeklilik planına dahil olacaktır. Yeni işe alınan çalışanlar eğer daha önce sisteme hiç girmemiş ise işvereni tarafından (işveren oto BES kapsamında ise) sisteme direkt dahil edilecek.

AYRILIP GERİ GELENE BİN LİRA VERİLMEYECEK

Otomatik katılım sisteminden ayrılan bir çalışanın sisteme tekrar dahil edilmesi durumunda tekrar 1.000 TL’lik başlangıç devlet katkısı alamayacak. 1.000 TL’lik tutar bir defaya mahsus olarak veriliyor.

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