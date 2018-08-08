Beşar Esad'ın eşi hastaneye kaldırıldı
Kaosun hüküm sürdüğü Suriye'nin devlet başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi.
Esma Esad ve Beşşar Esad'ın hastanede çekilmiş fotoğrafı paylaşılarak şu mesaj yazıldı:
"Güç, itimat ve inançla… Esma Esad, erkenden keşfedilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından tedavisinin ilk aşamasına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Grubu, Esma Hanım'a acil şifalar diler."
AHABER
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