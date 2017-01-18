Beşik tavsiyesi annelerin işi! Beşik önerileri neler? Park yatak mı mobilya beşik mi?
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Anne ve babaların bebek heyecanının en tatlı kısmı, bebeklerinin uyuyacağı beşiği seçme aşaması... Özellikle anneler, bebekleri için birbirinden tarz ve özellikli beşikleri araştırır ve bulur. Sosyal medyadaki beşik sayfalarında da beşikler, en çok tercih edilenler arasında. Harika Bebe adındaki çok farklı bebek ürünlerini piyasaya süren sanal mağazanın en çok tercih edilen ürünleri arasında beşikler yer alıyor.
Harika Bebe yöneticilerinden Taha Kalaycı, beşik kategorisinin oldukça çok rağbet gördüğünü belirtiyor. Son zamanların en popüler beşik çeşitleri arasında büyüyen beşikler ve sepet beşikler olduğunun altını çizen Kalaycı, müşterilerin taleplerine karşılık verebilmek için seri üretim yapan firmaların satış ağında olduklarını belirtiyor.
Kalaycı, "anne babalar çocukları için en iyi şeyleri istiyor. Harika Bebe'de ismi gibi harika ürünleri gerçekten harika olan anne ve babalara sunuyor. Merkezimiz İstanbul ancak Türkiye'nin tüm bölgesine, her iline ve her ilçesine hizmet götürüyoruz. Şuana kadar ürünlerimizden şikayet eden hiç kimseye rastlamadık. Çünkü özveri ile çalışıyoruz ve kendi evimiz için istediğimiz ürünleri müşterilerimize gönderiyoruz. Kendi evimiz için istemediğimiz hiç bir şeyi, başkası için istemiyoruz. Bu, anne babalara güven veriyor. Sağlıklı beşiklerimizden alan ebeveynlerden bir çok defa teşekkür mesajları aldık" diyor.
Ailelerin internet ortamında dolandırıcılık olaylarından dert yakındıklarını aktaran Kalaycı, kendileri ile irtibat kuran anne babalara güven verebilmek için tüm iletişim yollarını kullandıklarını belirtiyor. harikabebe.com internet sitesi üzerinden tüm iletişim bilgilerini paylaştıklarını anlatan Kalaycı, fiziksel bir mağaza olmadıkları için ürünleri yerinde incelemenin mümkün olmadığını, ancak detay fotoğrafların paylaşılabildiğini ifade ediyor.
İstanbul, Kayseri, Gaziantep, İzmir, Sakarya, Bursa ve Adana lokasyonlarında üretici fabrikalarla sürekli irtibat halinde kaldıklarının altını çizen Taha Kalaycı, müşterilerin bütün sıkıntılarını çok kısa sürede çözdüklerini, hiç bir anneyi üzmek istemediklerini aktarıyor.
PARK YATAK MI MOBİLYA BEŞİK Mİ?
Taha Kalaycı, annelerin sıklıkla sorduğu "park yatak mı moyilya beşik mi" sorusuna da yanıt verdi. Kalaycı, park yatak seçeneklerinin çok tercih edilmediğini, sallanırken gürültülü olduklarını bu nedenle de bebeklerin rahatsız olduğu için mobilya beşiklerin tercih edildiğini söylüyor.
Bebek ürünlerini ve bebek beşiklerini sürekli güncellediklerini aktaran Kalaycı, beşik tavsiyesi isteyen müşterilerini mobilya beşiklere yönlendirdiğini kaydediyor.
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