Facebook Twitter Rss

Beşiktaş 2 futbolcuyu İstanbul'a getiriyor

Beşiktaş 2 futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.28866
  • Giriş : 26.06.2018 / 16:45:00

Beşiktaş Kulübü, iki futbolcuyu daha İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi. Siyah-beyazlı ekip, Güven Yalçın ve Emre Aslan'ı İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Scout ekibinin çalışmaları sonucu Bayer Leverkusen'de yetişen Güven Yalçın'ı İstanbul'a getiren Siyah-Beyazlılar'ın, Leipzig U19'da forma giyen Emre Aslan ve Stuttgart U19 takımından Azad Toptik'e imza attırması bekleniyor.

Beşiktaş’ta geleceğin takımının kurulması için düğmeye basıldı...

Hem mali durumun kötü olması hem de kadrodaki futbolcuların yaşlanması nedeniyle gençlik operasyonu yapacak olan Siyah-Beyazlılar’da, Metin Albayrak yönetimindeki scout ekibinin 2 yıllık çalışması meyvelerini veriyor.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, özellikle genç gurbetçi oyuncular üzerinde duran Beşiktaş ilk olarak Bayer Leverkusen’de forma giyen Güven Yalçın’ı dün İstanbul’a getirdiler. 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon öncesi kampa götürecek olan Şenol Güneş, oyuncu için kararını sonra verecek.

UFUKCAN VE UMUT DA HEDEFTE

Güven’in dışında scout ekibinin peşinde olduğu iki isim daha var. Bundesliga ekiplerinden Leipzig’in U19 takımında forma giyen orta saha Emre Aslan ile Stuttgart U19’da oynayan sol kanat Azad Toptik için de girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, ayrı zaman Türkiye U19’da forması giyen iki ismi birkaç gün içinde İstanbul’a getirmeyi planlıyor. Emre ve Azad’ı da Güven gibi kampa götürecek olan Şenol Güneş’in vereceği son kararın ardından bu isimlere de imza attıralacak ve Beşiktaş’ın geleceğinin inşasına başlanacak. Öte yandan transfer edilecek genç isimler arasında Fortuna Sittard’da oynayan Ufukcan Engin, Nimes’ten Umut Bozok gibi oyuncular da bulunuyor.

METİN ALBAYRAK: AMACIMIZ FAYDALI OLACAK GENÇLER BULMAK

Takip edilen genç oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunan yönetici Metin Albayrak şu ifadeleri kullandı: “Amacımız artık gelecek yıllarda bize faydalı olacak genç isimleri bulmak. Uzun bir süredir yurt dışında izlediğimiz isimler var. Güven de bunlardan biri. Diğer isimleri de getireceğiz.”

FANATİK

Beşiktaş, Dorukhan ile 3 yıllık imzayı attı

Halaçoğlu'ndan İYİ Parti'ye tepki!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yattara: Seçimde Reis'i destekledim

Yattara: Seçimde Reis'i destekledim

Eski Trabzonsporlu futbolcu Yattara da Trabzon'da oy kullandı.

Beşiktaş, Dorukhan ile 3 yıllık imzayı attı

Beşiktaş, Dorukhan ile 3 yıllık imzayı attı

Beşiktaş Kulübü, Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

 

Şenol Güneş: Tolgay kalsın, Oğuzhan gitsin

Şenol Güneş: Tolgay kalsın, Oğuzhan gitsin

Teknik adam Şenol Güneş, Tolgay ile Oğuzhan arasında kararını verdi.

Muhammed Salah, milli takımı bırakıyor

Muhammed Salah, milli takımı bırakıyor

Yetenekli oyuncu Muhammed Salah, milli takımı bırakıyor.

 

O futbolcu, Galatasaray'ın radarına girdi

O futbolcu, Galatasaray'ın radarına girdi

Galatasaray, Norveç ekibinde forma giyen Svedsen'e kafayı taktı.

Ozan Tufan, İspanyol ekibine gidiyor

Ozan Tufan, İspanyol ekibine gidiyor

Tecrübeli oyuncu Ozan Tufan, İspanyol ekibine transfer oluyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya