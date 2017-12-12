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Beşiktaş 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı.17626
  • Giriş : 12.12.2017 / 16:02:00

Beşiktaş, 4 genç futbolcu ile sözleşme imzalandığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

Son şampiyon Beşiktaş, genç oyuncular Mustafa Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş ile imzalar atıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada Mustafa Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Mustafa Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş, profesyonel olarak Beşiktaşımıza hizmet etmeye devam edecekler. Genç oyuncularımıza başarılarının devamını dileriz." denildi.

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