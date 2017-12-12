Beşiktaş 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı
Son şampiyon Beşiktaş, genç oyuncular Mustafa Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş ile imzalar atıldı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada Mustafa Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Mustafa Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş, profesyonel olarak Beşiktaşımıza hizmet etmeye devam edecekler. Genç oyuncularımıza başarılarının devamını dileriz." denildi.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Sarı-Kırmızılılar Sivas'ta yenildi ama turladı!
Yedeklerle saha çıkan Galatasaray, Sivas Belediye'ye yenilmekten kurtulamadı.
Gomis, Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'da!
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'ya sevk e
Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni golcüsü Allahyar Sayyadmanesh İstanbul'a geldi.
Kocaman: Herkes taşın altına elini koyuyor
Teknik adam Aykut Kocaman, takımının durumu ile ilgili umutlu konuştu.
Ozan Tufan Fenerbahçe'de mi kalacak?
Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan'ın transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu
Tecrübeli oyuncu Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu.