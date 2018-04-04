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Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan güzel haber

Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan güzel haber.14557
  • Giriş : 04.04.2018 / 08:23:00

Beşiktaş'a golcü oyuncu Anderson Talisca'dan güzel haber geldi.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş'ta forma giyen ve performansı ile göz dolduran Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca, siyah-beyazlı ekiple ilgili kararını verdi.

Sambacı, “Birçok takım menajerim aracılığıyla teklifte bulunuyor. Ama benim ilk tercihim Beşiktaş” diyerek Kara Kartal’la yola devam etmeye yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-Beyazlılar’daki geleceği belirsizliğini koruyan Anderson Talisca’yla dün biraraya geldi. Milli ara öncesinde, “Kafam çok karışık. Takımdaki durumumu sezon sonunda konuşalım” sözlerini sarf eden Sambacı’yla görüşen Orman, yıldız isimle yola devam etmek istediklerini söyledi. Başarılı oyuncuyla Ümraniye’deki ofisinde mini bir zirve gerçekleştiren Orman, “Hem yönetim kurulu olarak biz, hem teknik direktörümüz Şenol Güneş hem de taraftarlarımızın kararı aynı. Senin Beşiktaş’ta kalmanı istiyoruz. Sana burada büyük bir sevgi var ve uzun yıllar Beşiktaş formasını giymeni bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Siyah-Beyazlı formayı giymenin kendisini mutlu ettiğini belirten Brezilyalı futbolcu da bizzat Başkan’dan gelen bu talebe olumsuz geri dönüş yapmayacağını söyledi. Talisca, “Birçok takım menacerim aracılığıyla teklifte bulunuyor. Ama ben menacerimden sezon sonuna kadar hiçbir kulübün teklifini bana getirmemesini söyledim. Geleceğim konusundaki ilk tercihim Beşiktaş. Ancak Avrupa’da oynama hayalim var ve eğer sözleşme uzatırsak kontratımda özel bir maddenin yer almasını istiyorum” diyerek yeni anlaşmaya şartlı ‘Evet’ dediğini iletti.

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