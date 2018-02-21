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Beşiktaş'a Benfica'dan Talisca cevabı geldi

Beşiktaş'a Benfica'dan Talisca cevabı geldi.14557
  • Giriş : 21.02.2018 / 16:33:00

Beşiktaş'a Benfica'dan golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili cevap geldi.

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Sepet Beşik

Benfica yönetiminden güzel haber geldi. Beşiktaş'ta kiralık olarak top koşturan golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili Benfica'dan sürpriz bir yanıt geldi.   

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'yı elinde tutamayacağını anlayan Benfica yönetiminden sürpriz bir teklif geldi. Beşiktaş'la temas kuran Portekizliler, hiç bonservis almadan sambacıyı kaybetmektense mümkün olduğu kadar yüksek bir bonservis bedeli kazanmak için siyah-beyazlı yöneticileri Lizbon'a davet etti. Benfica'nın Beşiktaş'a bir teklif hazırladığı, bu teklifte en dikkat çekici noktanın ise Talisca'nın bir sonraki satışından pay istemesi oldu.

İşte Benfica'nın teklifleri:

20 milyon euro bonservis bedeli +%10 bir sonraki satış hakkı.
18-20 milyon euro bonservis bedeli + %15 bir sonraki satış hakkı.
16-18 milyon euro bonservis bedeli + %20 bir sonraki satış hakkı.
14-16 milyon euro bonservis bedeli + %25 bir sonraki satış hakkı.
12-14 milyon euro bonservis bedeli + %30 bir sonraki satış hakkı.

BEŞİKTAŞ'ın şu andaki er formda oyuncusu Talisca. Brezilyalı yıldız ikinci yarıya muhteşem başlayarak 4 maçta 6 gol kaydetti. 24 yaşındaki yıldızın sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eriyor ve Benfica'ya geri dönecek. Beşiktaş'ın da mayıs ayının sonuna kadar 20 milyon euroluk bir opsiyonu var ancak bu parayı ödemek istemiyor. Başkan Fikret Orman'ın, 2013'te Bahia'nın altyapısından çıkan ve 4.75 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Talisca için Portekiz ekibiyle kıran kırana bir pazarlık yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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