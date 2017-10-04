Beşiktaş'a büyük şok! Pepe sakatlandı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. 2018 Dünya Avrupa Elemeleri kapsamında Andorra ile karşı karşıya gelecek ekipte antremanlar sırasında Pepe sakatlandı.
34 yaşındaki savunmacı sakatlık sonrası antrenmanı yarıda bıraktı. Pepe'nin sakatlığı hakkında detaylı bilgi verilmezken, sakatlığın çok ciddi olmadığı belirtildi.
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